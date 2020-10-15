شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة اليوم الخميس إن إيطاليا سجلت 8804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى حصيلة يومية تسجلها منذ بدء التفشي في البلاد وبزيادة كبيرة عن 7332 حالة سُجلت أمس.

وسُجلت أيضا 83 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 اليوم الخميس، بعد أن كانت 43 وفاة فقط في اليوم السابق وإن كانت لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في ذروة الوباء بإيطاليا في مارس آذار وأبريل نيسان عندما بلغت الذروة اليومية أكثر من 900 حالة وفاة.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتعرض لانتقادات بسبب كوفيد-19 وبها ثاني أعلى عدد وفيات بسبب المرض في القارة بعد بريطانيا.