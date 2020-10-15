شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية في العزل الذاتي بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

غادرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، مقر القمة الأوروبية في بروكسل بعد ظهر اليوم الخميس بشكل مبكر ووضعت نفسها في حجر بسبب كورونا.

وكتبت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، على تويتر أنها أُخْبِرَتْ للتو، بعد وقت قصير من بدء القمة، أن أحد أعضاء مكتب الاستقبال التابع لها خضع لاختبار للكشف عن كورونا وجاءت نتيجته إيجابية صباح اليوم.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أنها خضعت لاختبار وجاءت نتيجته سلبية، لكنها غادرت القمة بشكل عاجل كإجراء احترازي ووضعت نفسها في عزل ذاتي.