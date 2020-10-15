شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا أرغب في التحدث مع الرئيس الصيني والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ منذ فترة وإنه لا يرغب في ذلك، مشيرا إلى مخاوفه من تعامل الصين مع جائحة فيروس كورونا.

وتابع ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "لم أتحدث معه منذ فترة لأنني لا أريد التحدث معه". وأضاف أن الصين‭‭ ‬‬تواصل طلب بضائع أمريكية بموجب الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين في يناير.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني قد حاول الاتصال به، أحجم ترامب عن التعليق.