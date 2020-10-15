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نائبة بايدن المحتملة تدخل الحجر الصحي

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ألغت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس رحلات السفر حتى الأسبوع المقبل بعد أن جاءت نتيجة اختبارات اثنين بالحملة الانتخابية إيجابية بفيروس ، حسبما أعلنت الحملة اليوم الخميس.

وجاء في بيان الحملة أن القرار اتخذ "من باب الحذر، وتماشيا مع التزام حملتنا باتخاذ أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية".

وقالت الحملة إنه لا يتعين على هاريس الخضوع لحجر صحي، حيث أنها لم تكن على اتصال مباشر بالاثنين خلال اليومين السابقين على تشخيص إصابتهما بمرض كوفيد19-، مشيرة إلى إرشادات وكالة الصحة الأمريكية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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