التشيك تستعد لتحويل الملاعب إلى مستشفيات مع تزايد إصابات كورونا

صرح رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيس بأن البلاد بحاجة ماسة إلى البدء في إقامة منشآت رعاية صحية بديلة في أماكن مثل الملاعب والمنتجعات الصحية في أقرب وقت ممكن لتخفيف العبء عن المستشفيات التي تواجه تزايداً في إصابات كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بابيس القول :"ليس لدينا وقت. توقعاتنا ليست جيدة، وهذه الأرقام كارثية. نحتاج حقاً للتحرك سريعاً".

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستشتري أيضاً ثلاثة آلاف سرير لمرضى كورونا، وألف سرير للعناية المركزة من منتج تشيكي.

وتجري الحكومة محادثات مع المنتجعات الصحية لتوفير منشآتها للمرضى، في إطار سعي البلاد لتعزيز قدراتها الاحتياطية للتعامل مع المرضى.

وأعلنت وزارة الصحة التشيكية اليوم تسجيل 9544 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الأربعاء، في أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد.



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