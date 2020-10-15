الجيش الليبي نافيا خرق الهدنة: أكاذيب إخوانية

نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات "الكرامة" بالجيش الليبي صحة أي أخبار حول تنفيذ أي أعمال عسكرية خارج نطاق تمركزاتها.

وأكد المركز في بيان، مساء الخميس، أن "خرق الهدنة هي أعمال مليشياوية وأن هذه الادعاءات لإدراكها قرب زوالها من المشهد".

وأكدت غرفة عمليات "الكرامة" أنه لاصحة لما تدعيه أبواق المليشيات حول خرق القوات المسلحة لحالة وقف إطلاق النار أو رمي صواريخ مدفعية أو غيرها خارج نطاق تمركزها.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الشائعات التي يروجها إعلام تنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات، بين الحين والآخر من أخبار كاذبة وادعاءات لا صحة لها لإدراكها قرب انتهاء وجودها بعد أن عاثت فسادا وأصبحت عائقا حقيقيا يحول دون أمن واستقرار الوطن الليبي.

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وشدد البيان على أن القوات المسلحة الليبية ملتزمة تماما بتعليمات قيادتها بوقف إطلاق النار وفق مبادرة القاهرة ومخرجات برلين وهي مؤسسة منضبطة ولا يمكن أن تقوم بمثل هذه الخروقات التي هي من أعمال المليشيات.





ومطلع يونيو/حزيران الماضي زار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بصحبة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة، وأسفر اللقاء مع القيادة المصرية عن مبادرة "إعلان القاهرة" للتأكيد على الإرادة الليبية والدفع في اتجاه الحلول السياسية للأزمة.



ودعت المبادرة إلى احترام جميع جهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤوليته ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد، بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة ولاقت المبادرة ترحيبا عربيا وإقليميا ودوليا.

