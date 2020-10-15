مقتل 20 عسكريا في هجومين منفصلين بباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل ما لا يقل عن 20 جنديا من الجيش الباكستاني والقوات شبه العسكرية في هجومين منفصلين في إقليم بلوشستان، بحسب مسؤولين محليين.



وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان الخميس: "ستة جنود بينهم ضابط قتلوا في هجوم استهدف قافلة للقوات الأمنية".

وأضاف البيان أن الإرهابيين استخدموا عبوة ناسفة بدائية الصنع لاستهداف القافلة.

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وفي واقعة أخرى، لقي ما لايقل عن 14 جنديا حتفهم بعدما هاجم مسلحون القوات الأمنية في إقليم بلوشستان، بحسب ما قاله ساجاد حسين، المتحدث باسم الشرطة في قويتا لوكالة الأنباء الألمانية.

ووقع الهجوم على طريق ماكران كوستال السريع في منطقة جوادار بالإقليم الواقع بجنوب غرب البلاد، حيث هاجم مسلحون مجهولون قافلة تتبع القوات شبه العسكرية الحدودية.

وأصبحت مركبتان من بين مركبات القافلة الثلاثة مدمرتين عقب أن تم استهدافهما بقاذفات صواريخ. فيما لم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجمات.