تضرر منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة جراء قصف حوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تضرَّرت عدد من منازل المواطنين في حيس بالحديدة، اليوم الخميس، جراء قصف عنيف شنته مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية. وقالت مصادر محلية: أن المليشيات أطلقت عشرات قذائف الهاون من اتجاهات متعددة على المنازل والأحياء الآهلة بالسكان في وسط مركز مدينة حيس. وأكدت المصادر، أن القصف الحوثي طال أحياء ربع الحضرمي والمحل والسوق وتضرّرت أكثر من خمسة منازل سكنية من منازل آل متيلة، وبعض المنازل التي طالها القصف. وأشارت المصادر، إلى أن القصف سبب أضرارًا مادية جسيمة بالمنازل، وخلّف خوفًا ورعبًا في صفوف المدنيين؛ جراء القصف العشوائي الهستيري للمليشيات الإيرانية. وتأتي هذه الجريمة تزامنًا مع إصابة مواطن في مدينة التحيتا بنيران قناصة الحوثي، لتضاف إلى سجل المليشيات الحافل بالجرائم.



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