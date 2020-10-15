شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خطوة للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة للتصدى للزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد استراتيجية السكان 2030 للتصدى للزيادة السكانية إلى رفع قدرات ومهارات مقدمى الخدمة التابعين للقطاع الحكومى لزيادة القدرة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بكفاءة، وتفعيل تطبيق معايير الجودة والارتقاء بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة على مختلف المستويات، وفيما يلى نستعرض هذه الخطوات:

1. تطوير مناهج التدريب لمقدمى الخدمة من الأطباء والممرضات.

2. خلق كوادر تدريبية من أخصائى تنظيم الأسرة وأخصائى النساء حاصلين على دورات تدريب المدربين، بالتنسيق مع المركز الإقليمى للتدريب التابع لجامعة عين شمس.

3. التنسيق مع القطاع العلاجى فى تحقيق رغبات الأطباء فى الترقى.

4. تشجيع الأطباء والمشرفين على الحصول على المعلومات الحديثة، من خلال الموقع الإلكترونى للتدريب عن بعد.

5. تنفيذ دورات التدريب الأساسى والتدريبات التنشيطية والمتقدمة لإكساب الأطباء والممرضات والرائدات المهارات اللازمة.

Advertisements

6. تنفيذ دورات التدريب على استخدام الأجهزة الحديثة فى التشخيص، مثل جهاز السونار، وإمداد العيادات المتنقلة والوحدات الصحية الثابتة بها.

7. إدراج مقدمى الخدمة بالجهات الأخرى التى تقدم الخدمة بدورات التدريب التى تعقد فى مراكز التدريب العملى التابعة لقطاع السكان وتنظيم الأسرة.

8. إمداد منافذ تقديم الخدمة بهذه الجهات بالمعايير القياسية.

9. تطوير التسجيل الطبى بهذه الجهات ليتماشى مع المطبق بالقطاع الحكومى بالتنسيق معها.

10. تحديث المعايير القياسية القومية لتتم معايير خدمات الصحة الإنجابية، وإضافتها إلى أكثر المعايير القياسية، ونشرها بجميع منافذ تقديم الخدمة.

11. رفع قدرت إخصائى النساء ونواب تنظيم الأسرة بالمعايير القياسية المحدثة.

12. رفع قدرات الممرضات بأقسام وعيادات النساء بالمستشفيات بالمعايير القياسية لتقديم خدمات.