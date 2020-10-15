شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يطرح حلولا لمشاكل التعليم والصحة والصرف الصحى لدائرة الجيزة ببرنامجه الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أحمد مرتضى منصور المرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة (الجيزة - الدقي - العجوزة) رمز الصاروخ، فى برنامجه الانتخابى، مجموعة من المقترحات المبتكرة لحل مشاكل الدائرة .

وكشف أحمد مرتضى أنه سيتقدم إلى الحكومة بطلب لإنشاء مستشفى لخدمة منطقة أرض اللواء، التى تعانى من ضعف الخدمات الصحية، كما تضمن برنامجه الانتخابي المطالبة برصد ميزانية لتطوير المستشفيات الكبرى في الدائرة مثل مستشفى أم المصريين.

وتضمن البرنامج الانتخابى لأحمد مرتضى تصورا لتوفير الخدمات الأساسية فى مناطق الدائرة، حيث سلط الضوء على مشكلة تهالك خدمات الصرف الصحي في منطقة القصبجي بالمنيب ومنطقة المدبح بالجيزة، وتعهد بالمطالبة بتجديد شبكات الصرف المتهالكة بشكل جزئي أو كامل مع المطالبة بشبكة صرف خاصة لمنطقة المدبح تستوعب زيادة العمل.

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وفي مجال التعليم اقترح أحمد مرتضى إنشاء عدد من المدارس، وإضافة عدد من الفصول الدراسية في مدارس أخرى لتخفيض كثافة الفصول واستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب.

وكشف المرشح عن تقديم نموذج للتكافل الاجتماعي داخل الدائرة من خلال تنظيم التبرعات واستغلال جهود الجمعيات الخيرية لتوفير المصروفات الدراسية لغير القادرين وأجهزة تابلت وباقات إنترنت مناسبة لكل طلاب الدائرة.