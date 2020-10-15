تعرف على صيغة اليمين الدستورى الذى يؤديه أعضاء مجلس الشيوخ فى أول جلسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مجلس الشيوخ دور الانعقاد الأول بعقد أول جلسة له يوم الأحد المقبل الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري، وحدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، صيغة اليمين الذى يؤديه عضو مجلس الشيوخ أمام المجلس فى أول جلسة قبل مباشرة عمله.

ووفقا للقانون، يؤدى عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

جدير بالذكر أن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، تضم، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، و‏محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة المصرى اليوم، ‏وطارق سعده نقيب الإعلاميين، و‏نادية مبروك، رئيس الإذاعة السابق، و‏السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الحالى التى تنتهى مدته فى 9 يناير المقبل، و‏خلف الزناتى نقيب المعلمين، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الأسبق، و كوثر محمود نقيب التمريض، ‏محمد سمير عبدالجليل، ‏والصحفى إبراهيم حجازي، وهانى صلاح محمد، وطارق علي، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحالي، ومحمد محمود منصور، وأكمل سامى نجاتي، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق.

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كما تضم القائمة، محمد مجدى فريد، علاء الدين مصطفي، أحمد محمد السعيد، خالد عبد المنعم، عمر نبيل عبدالرحمن، وهانى حمدي، وإيهاب زكريا عطا الله، وعياد راغب، وجميل حليم حبيب، ‏ومحمود سيد محمود، ومحمد محمود ثروت، ومحمد مصطفى شردي، وإبراهيم السيد عقيلة، ومحمد فرج حافظ، وحافظ أبو شوشة، ويحى شوقى محمد، وأحمد عبد العزيز محمد خالد مصطفى أحمد، ومحمد عبد السلام، ورمضان سرحان، محمد محمد زكي، السعدى عبد الحميد، وهدى جمال عبد الناصر، والفنان يحيى الفخراني، والفنانة سميرة عبد العزيز".

كما ضمت القائمة: "محمد ماهر مصطفى أبو غالي، أشرف ثابت سعد الدين، محمود محمد صلاح سعد، محمود أشرف أبو النصر، عبد الله أمين محمود، محمد عمر مصطفي، يوسف السيد عامر، ضياء إسماعيل مصطفي، أحمد عبد الله سيد، محمد شوقي، و‏محمد صلاح الدين بدري، اللواء هارون أبو سحلي، والدكتور نبيل دعبس، الربان عمر صميدة، عبد العزيز النحاس".

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية. ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.