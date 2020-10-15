إقبال المغاربة على القنوات الوطنية ينخفض.. و”الوعد” الأكثر مشاهدة

أمضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، مدة 3 ساعات و51 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية بشكل يومي، فيما تربع المسلسل التركي الوعد على قائمة الأكثر مشاهدة، خلال الأسبوع نفسه.

وكشفت أرقام مركز القياس “سيوميد” أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، خلال الأسبوع الممتد ببن 7 و13 أكتوبر، انخفض بـ4 دقائق مقارنة مع الأسبوع الذي قبله.

واستطاع المسلسل التركي الوعد، الذي يعرض على القناة الثانية، تحقيق أعلى معدل مشاهدة، إذ تابع إحدى حلقاته، خلال الأسبوع الماضي، 7.15 مليون مشاهد.

وتعكس الأرقام المذكورة مدى إقبال الأشخاص، الذين يتجاوز عمرهم 5 سنوات ، على القنوات الوطنية التالية: الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.