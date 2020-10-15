من “الكوفر” إلى الاحتراف.. موهبة بشرى تسير بها إلى توقيع عقد مع شركة عالمية

وقعت الفنانة الصاعدة، بشرى، الملقبة بـ”bouchra ELM” عقدا فنيا احترافيا مع شركة “لابيل SSC Music”، وهي شركة إنتاج عالمبة تملك فرعا في مدينة طنجة.

وأنهت بشرى، ومدير أعمالها، مفيد السباعي، أخيرا، التعاقد مع شركة الانتاج، في خطوة جديدة في مشوارها، الذي استهلته بأغاني “كوفر”.

وعن تعاقد بشرى مع الشركة، قال مدير أعمالها، مفيد السباعي، إن الشركة تهتم بتسليط الضوء على الأغنية المغربية، ونشرها خارج حدود الوطن، وجاء اختيار الفنانة بشرى بناءً على خامة صوتها، التي تليق بمختلف الأنماط الموسيقية المغربية، بما فيها المعاصرة الشبابية، والطربية، إلى جانب الموسيقى الغربية، أيضا.

واتفقت بشرى مع الشركة المذكورة من أجل البدء في مشاريع فنية متكاملة، تهم إنتاج مجموعة من الإصدارات، مصورة على شكل فيديو كليب.