“الكلاسيكو” .. السلطات الإسبانية تمنع رسميا حضور الجمهور في مباراة ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت الحكومة الإسبانية رسميا، اليوم الخميس، أن مباراة “الكلاسيكو” في ذهاب الدوري الإسباني للموسم الجديد، والمقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ستقام بدون جمهور.

واستبعد وزير الصحة في إقليم كتالونيا ألبا فيرجيس لوسائل إعلام إسبانية، احتمالية أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في 24 أكتوبر الجاري، بوجود جمهور في المدرجات، في ظل تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” في العالم حاليا.

وكان نادي برشلونة قد أرسل بروتوكولا إلى الحكومة في كتالونيا، حول إمكانية فتح الأبواب لسعة محدودة تبلغ 30 ألف شخص لمباراة دوري أبطال أوروبا والكلاسيكو ضد ريال مدريد، مع الالتزام بتطبيق واحترام جميع الضوابط الأمنية والاحترازية الموضوعة ضد الوباء وهو ما قوبل بالرفض.

ووفقًا للحساب الرسمي لرابطة الليغا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن مباراة الكلاسيكو ستقام يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا (بالتوقيت المحلي الإسباني).

هدا وقد نجح المدرب الهولندي في قيادة برشلونة لتحقيق الفوز في أول جولتين في الليغا، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام إشبيلية، ليحصد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما حصد ريال مدريد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها في موسم الليغا حتى الآن، حيق حقق الفريق 3 إنتصارات، وتعادل في مباراة وحيدة.