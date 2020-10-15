الحكومة تقدم مشروع قانون مالية 2021 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان

بعد المجلس الوزاري، يستعد البرلمان المغربي بمجلسيه، لعقد جلسة مشتركة يوم الاثنين المقبل، تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.

وحسب بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان فإن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة السادسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب، ستنعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستنعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

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وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد قدم أمس الأربعاء عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لعام 2021، أمام المجلس الوزاري، أكد فيه أنه تم إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش، وافتتاح السنة التشريعية، اللذين حددا خارطة الطريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي، وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.

كما أبرز الوزير ذاته أن المشروع المذكور أُعدَّ في ظل سياق دولي مضطرب، بسبب تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الاقتصادية، والاجتماعية، لاسيما على نشاط مجموعة من القطاعات.