مصابة بكورونا.. شروق الشلواطي تخضع للحجر في فرنسا

تمضي الفنانة المغربية، شروق الشلواطي، حاليا، فترة الحجر الصحي في فرنسا، بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.
وتخضع شروق الشلواطي للحجر في فندق في باريس، لجأت إليه للتعافي بعيدا عن معارفها في الديار الفرنسية، وفق البرتكول الطبي المعتمد هناك.
خبر إصابتها بكورونا، نشرته الشلواطي نفسها، أمس الأربعاء، إذ أكدت أن نتيجة الفحوصات، التي أجرتها للكشف عن الفيروس قبل مغادرة المغرب كانت سلبية، لكنها أحست بالأعراض، بعد أيام من حلولها في فرنسا.
وأجرت الشلواطي اختبارا لكورونا، أكد أن الأعراض، التي تعانيها، هي نتيجة لإصابتها بالفيروس، فعلا.
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