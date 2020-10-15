مليشيا الحوثي تقصف أحياء التحيتا جنوب الحديدة

الخميس 15 أكتوبر 2020

ارشيفيه

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية جرائمها بحق سكان وأهالي محافظة الحديدة الساحلية، واستهدفت بقصف عنيف الأحياء السكنية في مدينة التحيتا، ملحقة أضرارًا كبيرة بمنازل المواطنين الساكنين جنوب مركز المدينة.

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وأمطرت المليشيات أحياء مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون بكثافة مما تسبب بوقوع أضرار كبيرة في عدد من منازل المواطنين.

ووثق تصوير أحد منازل المواطنين، ويظهر الدمار في السطح وحالة الخراب في أجزاء من المنزل، وكذا قذيفة هاون لا تزال عالقة في أحد الجدران.

وكانت المليشيات قد أصابت في وقت سابق من اليوم أحد المواطنين بنيران قناصتها في عينه اليسرى، ويأتي ذلك تواصلًا لجرائمها بحق المدنيين في محافظة الحديدة؛ التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.