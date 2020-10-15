شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى في هجوم على موكب لشركة نفط غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل
لقي ستة موظفين مصرعهم جراء هجوم نفذه مجهولون اليوم على موكب لشركة تنمية النفط والغاز الباكستانية في مدينة أومارا بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الهجوم وقع على طريق مكران السريع بالقرب مدينة أومارا الساحلية، وأن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهجوم على موكب شركة تنمية النفط والغاز الباكستانية في بلوشستان، والتفجير الذي استهدف في وقت سابق من اليوم موكب عسكري في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان والذي راح ضحيته ضابط وخمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني.
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