شكرا لقرائتكم خبر عن السودان .. قتلي وجرحى في مظاهرات ضد إقالة والي كسلا والان نبدء بالتفاصيل
أكدت وكالة الأنباء السودنية سقوط قتلي وعدد من الجرحى في مواجهات وقعت بمحيط امانة حكومة ولاية كسلا وكبري القاش بين عسكريين ومتظاهرين ضد اقالة والي كسلا السابق صالح عمار.
وكانت مجموعة مؤيدة لوالي كسلا المقال صالح عمار قد خرجت في مسيرة تم التصديق لها من قبل لجنة امن الولاية للتعبير سليما عن رفضها لقرار اقالة الوالي المنتمي اثنيا الي قبيلة البني عامر مما اثار حفيظة ابناء القبيلة والمواليين له من مجموعات ومكونات مجتمعية بكسلا التي وصفت قرار الاقالة بغير الموفق.
حددت اللجنة المنظمة مسارا للمظاهرة ونقاط التجمع من مختلف اتجاهات كسلا حيث تمت حراسة المسيرة من قبل القوات الامينة وصولا الي ميدان الحرية حيث تم مخاطبة المسيرة من قبل الموالين للوالي المقال صالح عمار.
بعد انتهاء المسيرة تحركت مجموعة من التمتظاهرين المتفلتين تجاه كبري القاش بقصد اغلاق الكبري واحتلال امانة حكومة الولاية الا ان قوة التأمين المتمركزة في المنطقة تصدت للمتظاهرين بحضور وكيل نيابة كسلا الذي طلب من المتظاهرين التراجع وحذرهم من التقدم لمقر الحكومة بعد انتهاء المسيرة توصيل رسالتها وصوتها للجهات المعنية.
لم ينصاع المتظاهرون لوكيل النيابة الامر الذي ترتب عليه وقوع مواجهة بين المتظاهرين والحراسة العسكرية المرتكزة في محيط كبري القاش التي اضطرت لاطلاق القنابل المسلة للدموع ثم الرصاص وكان بين المتظاهرين بعض الذين يحملون اسلحة حسب مصادر نظامية.
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