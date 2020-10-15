الخارجية تعلن تشكيل لجنة بشأن جدولة إعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقتالسومرية نيوز نسخة مه، "ترأس وزير الخارجيّة فؤاد حسين اجتماعاً حضره مُستشار الأمن الوطنيّ قاسم الأعرجي، وممثلو عدد من الجهات القطاعيّة العراقيّة المعنيّة بالملفّ الأمنيّ".واوضح، "جرت أعمال الاجتماع في مقرّ وزارة الخارجيّة اليوم الخميس المُوافِق 15/ تشرين الأول/2020 انبثقت عنه لجنة فنّية تضطلع بمهمّة التنسيق مع الجانب الأميركيّ لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة خارج العراق".

وتابع، "وتُعَدُّ اللجنة من مُخرَجات الحوار الستراتيجيّ المستمر بين الحكومة العراقيّة والحكومة الأميركيّة الذي جرت أعماله في واشنطن في /19آب/2020".