رئيس الاولمبية ينفي أية إتفاقات جانبية أو ضغوطات محلية وخارجية

وقال حمودي في بيان ان "العملية تجري باشراف لجنة قضائية سباعية إنبثقت عن مجلس القضاء الاعلى، مضيفاً "أن كل الاجراءات الانتخابية مضت على وفق قانون اللجنة الأولمبية ذي الرقم 29 لسنة 2019 والنظام الداخلي للجنة الأولمبية ذي الرقم 1 لسنة 2020".واكّد حمودي على ان "الحوارات الانتخابية الدائرة الآن "هي سياق طبيعي يسبق أية عملية إنتخابية لكنها لا ترقى لوصفها بالتكلات او الاتفاقات الجانبية كما تروّج ذلك بعض الدوائر المكشوفة التوجّهات والمبتغيات".

وألمح حمودي الى ان "مروّجي هذه الاشاعات كانوا إنبروا أيضاً لمهاجمة العملية الانتخابية السابقة، وعندما قال القضاء العراقي كلمته، وإنصاع البيت الأولمبي لقضائه الوطني عادت اليوم، تلك الأصوات ذاتها، لتستعيد دورها بمحاولة النيل من المشهد الانتخابي الأولمبي القانوني".



وطالب حمودي أعضاء الجمعية العامة "بعدم الأصغاء لتلك الشائعات والأنقياد الى العقل المتزن وروح الفريق الأولمبي الموحّد لقطع الطريق أمام كل نَفَسٍ هدّام لاتروقه المخرجات الأولمبية القانونية المقبلة".

وبدّد حمودي مخاوف وقلق زملائه في الجمعية العامة، وأعضاء المكتب التنفيذي السابق، نافياً، وبشكل قاطع، "أية إتفاقات جانبية أو تلميحات لاقصاء أسماء بعينها أو إنتداب أسماء معينة، مؤكداً ان الجميع سيكون رهن قناعات السادة أعضاء الجمعية العامة".

الجدير بالذكر ان المؤتمر الخاص بانتخاب المكتب التنفيذي سيقام يوم السبت الموافق للرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

