العراق في المرتبة الأولى عربيا بوفيات كورونا والخامسة عشر عالميا

وفيما يلي قائمة بأول عشر دول من حيث عدد الوفيات والإصابات:
-الولايات المتحدة: الوفيات (216868)، الإصابات (7946733).
-البرازيل: الوفيات (151747)، الإصابات (5140863)
-روسيا: الوفيات (23205)، الإصابات (1340409)
-الأرجنتين: الوفيات (24921)، الإصابات (931967)
-كولومبيا: الوفيات (28306)، الإصابات (930159)
-إسبانيا: الوفيات (33413)، الإصابات (908056)
-بيرو: الوفيات (33512)، الإصابات (856951)
-المكسيك: الوفيات (84898)، الإصابات (829396)
-فرنسا: الوفيات (33046)، الإصابات (779063)
-جنوب إفريقيا: الوفيات (18151)، الإصابات (696414)
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات والوفيات وترتيبها في القائمة الإجمالية العالمية:
-العراق في الترتيب 15، الوفيات (10021)، الإصابات (413215)
-السعودية في الترتيب 20، الوفيات (5108)، الإصابات (340590)
-المغرب في الترتيب 30، الوفيات (2726)، الإصابات (160333)
-قطر في الترتيب 35، الوفيات (220)، الإصابات (128603)
-الكويت في الترتيب 40، الوفيات (676)، الإصابات (113269)
- الإمارات في الترتيب 41، الوفيات (450)، الإصابات (110039)
-سلطنة عمان في الترتيب 43، الوفيات (1061)، الإصابات (107776)
-مصر في الترتيب 44، الوفيات (6077)، الإصابات (104915)
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