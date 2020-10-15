في اليوم العالمي لغسل اليدين... عادات صحية لا تتجاهلوها للحدّ من فيروس كورونا!

اليوم العالمي لغسل اليدين، أو ما يعرف بالإنجليزية بـ Global Handwashing Day، هو حملة تهدف لحث ملايين الأفراد في العالم أجمع على غسل أيديهم بالصابون. وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون باعتبارها عاملا أساسيا في الوقاية من الأمراض.

يعود تاريخ انطلاق الحملة إلى عام 2008 أثناء الاحتفال السنوي بالأسبوع العالمي للمياه والذي انعقد في ستوكهولم من 17-23 آب وشهد إقامة الشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لغسل اليدين Global Public Private Partnership for Handwashing PPPHW. واحتفل العالم باليوم العالمي لغسل اليدين للمرة الأولى في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2008 وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2008 عاما دوليا للصرف الصحي.

الهدف من هذا اليوم العالمي

وجرى التركيز في اليوم العالمي الأول لغسل اليدين على أطفال المدارس. وتعهدت الأطراف المشاركة بتوعية أكبر عدد ممكن من أطفال المدارس لغسل أيديهم بالصابون في أكثر من 70 دولة.

تمثل الهدف من الحملة في تخفيض عدد الوفيات جراء أمراض الإسهال بإحداث تغييرات بسيطة في السلوك مثل غسل اليدين بالصابون، حيث تشير الأبحاث إلى أنه يقلل نسبة الوفيات الناتجة عن الإسهال بمعدل النصف تقريبا.

كورونا وغسل اليدين

أما هذا العام، فتحمل هذه المناسبة أهمية كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شددت الدراسات الأخيرة على أهمية غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، من أجل الوقاية من هذاالفيروس والحد من انتشاره.

كما أن منظمة الصحة العالمية أوصت بضرورة غسل اليدين مراراً على مدار اليوم من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

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الأوقات الرئيسية لغسل اليدين

يمكنك مساعدة نفسك وأحبائك في الحفاظ على صحتكم عن طريق غسل يديك كثيرًا، لا سيما خلال هذه الأوقات الرئيسية التي من المحتمل فيها إصابتك بالجراثيم ونشرها للآخرين: يمكنك مساعدة نفسك وأحبائك في الحفاظ على صحتكم عن طريق غسل يديك كثيرًا، لا سيما خلال هذه الأوقات الرئيسية التي من المحتمل فيها إصابتك بالجراثيم ونشرها للآخرين: -قبل وخلال وبعد تحضير الطعام

-قبل تناول الطعام

-قبل وبعد العناية بشخص ما في المنزل مصاب بالتقيؤ أو الإسهال

-قبل وبعد علاج جرح قطعي أو جرح

-بعد استعمال المرحاض

-بعد تغيير حفاضات أو تنظيف طفل استخدم المرحاض

-بعد تنطيف الأنف أو السعال أو العطس

-بعد لمس حيوان أو علف حيوان أو مخلفات حيوان

-بعد التعامل مع طعام الحيوانات الأليفة أو تدليل الحيوانات الأليفة

-بعد لمس القمامة

وان كنت تعمل في المجال الصحي لا تنسى ابدا غسل اليدين بعد القيام بأي عمل، وخصوصا بعد العناية بالمرضى ولمس الأدوات المحيطة.

أثناء جائحة كوفيد-19، يجب عليك أيضًا تنظيف يديك:



بعد أن كنت متواجدًا في مكان عام ولمست عنصرًا أو سطحًا ربما يكون قد لامسه أشخاص آخرون كثيرًا، مثل مقابض الأبواب، أو الطاولات، أو مضخات الغاز، أو عربات التسوق، أو شاشات/أجهزة الصراف الإلكتروني…إلخ. قبل لمس عينيك، أو أنفك، أو فمك لأن هذه هي الطريقة التي تدخل بها الجراثيم إلى أجسامنا.

اتبع هذه الخطوات الخمس في كل مرة تغسل فيها يديك



-بلل يديك بماء جارِ ونظيف (دافئ أو بارد)، وأغلق الصنبور، ثم استخدم الصابون.

-أَرْغِ الصابون على يديك عن طريق فرك الصابون بين يديك. وأَرْغِ الصابون على ظهر يديك، وبين أصابعك، وتحت أظافرك.

-افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل. هل تحتاج إلى ساعة توقيت؟ لا بأس، ردد أغنية “عيد ميلاد سعيد” مرتين من البداية حتى النهاية.

-اشطف يديك جيدًا تحت الماء الجاري النظيف.

-جفف يديك باستخدام منشفة نظيفة أو مجفف هواء.

وأخيراّ استخدم معقم اليدين عندما لا يمكنك استخدام الماء والصابون خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

في اليوم العالمي لغسل اليدين لا تنسوا الحفاظ على نظافة يديكم للحدّ من انتشار فيروس كورونا!

كونوا حذرين... اغسلوا يديكم بانتظام... وأبعدوا الفيروس عنكم وعن عائلتكم!