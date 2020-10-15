الحلبوسي يؤكد لوزير الدفاع دعم البرلمان لكل ما يسهم بتطوير الجيش

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، وزير الدفاع جمعة عناد".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش عدداً من الملفات التي تخص عمل وزارة الدفاع، كما استعرض الوزير خطط الوزارة، وتأكيد ضرورة الاهتمام بتطوير قدرات القوات الأمنية، من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز لمواجهة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار البلاد".



وأكد الحلبوسي، وفقاً للبيان، "دعم مجلس النواب لكل ما يسهم في تطوير الجيش العراقي بجميع صنوفه"، مثمناً "بطولات الجيش في دحر تنظيم داعش الإرهابي".