سيناتور جمهوري للديمقراطيين: فرصتكم جيدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الخميس، بأن لدى الديمقراطيين "فرصة جيدة" للفوز في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن هذا لا يبرر تعليق اختيار القاضية التي عينها دونالد ترامب في المحكمة العليا.



وقال غراهام المقرب من الرئيس الجمهوري لمنافسيه، مشيرا إلى الزخم الذي يبدو أن جو بايدن حشده في مواجهة دونالد ترامب "لديكم فرصة جيدة للفوز في الانتخابات الرئاسية".

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأخر بشكل ملحوظ عن منافسه، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في أكثر من ولاية هامة وحاسمة للفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتفوق بايدن بحصوله على 49 نقطة مقابل 40 نقطة لترامب في ميتشيجان، والتي فاز فيها الرئيس الحالي بفارق ضئيل في انتخابات 2016.

ودعمت النساء في ميتشيجان بايدن بفارق 18 نقطة في الاستطلاع الأخير، في استمرار للنتائج السلبية لترامب بين هذه الفئة من السكان.