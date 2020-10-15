كورونا يضرب حملة بايدن وكامالا تعلق رحلاتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، أن المرشحة لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، ستعلق تنقّلاتها حتى الأحد، بعد اكتشاف عدد من الإصابات بكوفيد-19 في محيطها.



وقالت جين أومالي ديلون، إحدى المسؤولات في فريق حملة المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض في بيان "بدافع الحذر الشديد والتزام فريق حملتنا أعلى مستويات الوقاية، نلغي كل رحلات السنياتورة هاريس المقررة حتى يوم الأحد أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضافت، أن اثنين من أعضاء الحملة ثبتت إصابتهما بالفيروس، والمرشحة لمنصب نائب الرئيس، خضعت لفحصين فيروس كورونا منذ 8 أكتوبر الجاري وكانت نتائجهما سلبية، مشيرة إلى أن هاريس ليست مضطرة للخضوع للحجر الصحي، ولكنها ستعلق رحلاتها مؤقتا على أن تشرع في استئناف نشاطها 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويأتي ذلك بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته بفيروس كورونا، ودخوله المستشفى وخضوعه لفترة علاج، وخرج بعدها بأيام ليؤكد أنه بصحة جيدة، ويعقد الكثير من اللقاءات العامة.