أسعار الدولار تتحرك في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار في بنك الإسكان والتعمير، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، بينما ارتفع السعر في بنكي البركة وكريدي أجريكول، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك إلى الإسكان والتعمير إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.