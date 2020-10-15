المبعوث الأممي لليمن يرحب بإطلاق سراح الأسرى بين الحكومة والحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):
رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم الخميس ببدء عملية إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية، والحوثيين.
وقال جريفيث في بيان صحفي إن "عملية إطلاق سراح المعتقلين التي تجرى بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي علامة جديدة بأن الحوار السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج حميده".
وأضاف:"أهنئ العائلات التي ستستقبل قريبا أحباء لها طال انتظارهم، كما آمل أن يلتقي الطرفان قريبا برعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح كل السجناء والمعتقلين على خلفية النزاع ".
وانطلقت اليوم عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بناء على اتفاق سويسرا الموقع بين الطرفين الشهر الماضي.
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