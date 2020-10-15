فيروس كورونا: ارتفاع معدلات الوفيات بين مرضى السرطان والقلب في المملكة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):

يعانى المصابون بأمراض خطيرة كأمراض القلب والسرطان فى المملكة المتحدة من عدم قدرة القطاع الصحي على متابعة حالتهم الصحية بسبب الانشغال الكامل بمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشهدت إنجلترا وويلز ارتفاعا بنسبة أكثر من 15 % فى عدد الوفيات بأمراض القلب بين من هم دون 65 عاما خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين، وذلك بحسب بيانات رسمية.

و بالرغم من أن هذا الارتفاع حدث خلال فترة الإغلاق ، إلا أنه منحنى الوفيات لايزال في اتجاه تصاعدي.

وعزت المنظمة البريطانية لأمراض القلب ذلك إلى التأخر فى الاستجابة للمرضى وعدم إمكانية إجراء الفحوصات التقليدية وصرف العلاج للمرضى بشكل طبيعي خلال الأونة الأخيرة.

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و أظهرت بيانات القطاع الصحي فى إنجلترا ارتفاعا حادا فى عدد الأشخاص على قوائم الانتظار لستة أسابيع قبل إجراء الفحوصات الأساسية بما فيها فحوصات القلب.

ويخشي مرضى القلب والسرطان من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة فى عموم البلاد، الأمر الذى قد يدفع لإغلاق العيادات وبالتالى يعرض حياتهم للخطر.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم خلال الأسابيع الأخيرة لأسباب غير الإصابة بفيروس كورونا.

وتوفى نحو 13 ألف شخص فى انجلترا وويلز بأمراض لا تتعلق بفيروس كورونا خلال الـ 8 أسابيع الأولى من انتشار الفيروس.

و ارتفعت معدلات الوفاة فى المنازل عن معدلها الطبيعي بزيادة 28 ألف شخص، بينما تراجعت معدلات الوفيات فى المستشفيات عن ما كان متوقعا، وهو ما قد يشير إلى أن الناس باتوا يفضلون الوفاة فى المنزل عن الذهاب للمشفى.