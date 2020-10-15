إكليل من من الزهور باسم الرئيس الفلسطيني على ضريح محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - إيمان محمود

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إكليلًا من الزهور ليتم وضعه على ضريح الفنان الراحل محمود ياسين، خلال مراسم تشييع جثمانه.

وشارك وفد من سفارة دولة فلسطين بمصر بمراسم التشييع، حيث نقل تعازي الرئيس عباس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان القدير، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان لفقدان قيمة فنية وفكرية ووطنية حفلت مسيرته المهنية بكافة أشكال الفنون الإبداعية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، لاسيما أدواره الوطنية.

وبحسب بيان صادر عن سفارة فلسطين بالقاهرة، أكد الوفد أن الشعب الفلسطيني سيبقى محفوظا في ذاكرته الجمعية المواقف الوطنية المشرفة للفنان محمود ياسين في شتى الأحداث السياسية التي مرت بها القضية والتضامن الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني.

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يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين ولد في محافظة بورسعيد عام 1941، وتخرج في كلية الحقوق عام 1964 وعمل محاميا لفترة قصيرة قبل أن يمتهن التمثيل، ولديه مئات الأعمال الفنية الوطنية والرومانسية والدينية والتاريخية والإجتماعية .

حصل محمود ياسين على أول جائزة دولية وهي جائزة أفضل ممثل بمهرجان عنابة السينمائي، وحينها أهداها للانتفاضة الفلسطينية، ووصف فيلمه "أيام الرعب" الذي نال عنه الجائزة بـ"أهم أدواره" التي جسدها في عام 1988.

وحفلت حياة محمود ياسين بالمواقف الوطنية المشرفة والوقوف إلى صف حقوق الشعب الفلسطيني في شتى الظروف والأوضاع السياسية التى مرت بها القضية الفلسطينية، وتضامنه والفنانيين المصريين ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء فلسطين، وشارك في افتتاح مطار غزة الدولي 1998، وكذلك لم يتأخر عن زيارة الجرحى الفلسطينيين إبان تلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية أوقات الحروب.