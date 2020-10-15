إصابة 6 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيب 6 أشخاص اليوم الخميس، بكسور وكدمات وسحجات، إثر وقوع حادث تصادم بأحد طرق مدينة الحامول في كفرالشيخ.

وتبين أن المصابين هم "سامي.غ.أ"، 22 عامًا، مصابا بكسر بالحوض، و"إبراهيم.م.ع"، 32 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"إيمان.ع.م"، 27 عامًا، مصابة بجروح متعددة، وكدمات بالوجه.

كما أصيبت "سماسم.ا.م"، 30 عامًا، بجروح متعددة بالجسد، و"سامية.ا.م"، 40 عامًا، بكدمات وسحجات، و"ولاء.ع.ا"، 30 عامًا.