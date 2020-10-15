صدر بالرائد الرسمي: الغاء استعمال الأكياس البلاستيكية لتعبئة الاسمنت

صدر، أمس الأربعاء، قرار بالرائد الرسمي تحت عدد 103 مؤرخ في 13 أكتوبر 2020، يتعلق بإلغاء قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المؤرخ في 5 أوت 2020 حول استعمال الأكياس البلاستيكية لتعبئة مادة الإسمنت إلى جانب أكياس الكرافت.

وتعلق القرار الصادر عن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجارة وتنمية الصادرات، بإلغاء قرار الوزيرين السابقين للصناعة والتجارة المتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.

تجدر الإشارة إلى أنّ القرار المشترك بين وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزارة التجارة، الذي تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020، يسمح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020.