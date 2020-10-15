​​"كورونا" تتسبّب في إنخفاض عدد سكان ألمانيا

أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء، تراجع عدد سكان ألمانيا بشكل طفيف لأول مرة منذ ما يقارب من عقد بسبب تقلص أعداد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا نتيجة تفشي فيروس كورونا، وفق ما ذكره موقع "يورونيوز".
وأظهرت البيانات الرسمية حوالي 83.1 مليون شخص كانوا يعيشون في ألمانيا في نهاية جوان الماضي، حيث إنخفض عدد السكان بحوالي 40 ألفا أي بنسبة 0.05 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، وفق مكتب الإحصاء الفيدرالي.
وأشار مكتب الإحصاء إلى إنخفاض حاد في نسبة الهجرة إبتداء من مارس الماضي، عندما إجتاح الوباء أوروبا، وإستمر هذا التراجع حتى ماي، وهي الفترة التي سجلت إنخفاض عدد سكان ألمانيا بمقدار 59 ألفا.
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