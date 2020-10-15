السودان يُؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع الصين

أكد السودان حرصه على تطوير العلاقات مع الصين لمصلحة شعبي البلدين، وشكره للدعم الذي تقدمه له الصين في مختلف المواقف.
العلاقات المتطورة بين البلدين، حيث أكد وكيل الوزارة أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من الحراك لتطوير العلاقات.
وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية السودانية أن وكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف عبدالله، بحث اليوم /الخميس/ مع سفير الصين بالخرطوم ما شين مين،
التي اجتاحت البلاد مؤخرا.
وأعرب الدبلوماسي السوداني عن شكره للدعم الذي قدمته الصين للسودان لمكافحة فيروس (كورونا)، ومجابهة آثار الفيضانات
بدوره، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع السودان، مشددا على دعم الصين للسودان لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتحقيق التطور عبر التعاون وتنفيذ مشاريع تنموية في مجالات البنى التحتية والتعدين والزراعة.
وشدد السفير الصيني على دعم بلاده للسودان في المحافل الدولية، لافتا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون لمصلحة الشعبين.
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