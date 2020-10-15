جواز السفر عوضا عن الهوية شرط دخول دول مجلس التعاون الخليجي السعودية

قامت المديرية العامة للجوازات السعودية ،بدعوة المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها.
وفيما يتعلق بالسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تمت الإشارة إلى أن السفريتم باستخدام جواز السفر فقط، ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية، كما أنه على المواطن السعودي التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر للدول الأخرى.
وجاء ذلك حتى لا يتعرض المواطن والمقيم في السعودية لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول، وأشارت المديرية إلى أن بعض الدول تشترط عددا من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس كورونا..
وأوضحت أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار يسبقه.
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