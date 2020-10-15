بسبب كورونا.. اليابان تدرس تخفيض تحذيرات السفر الدولية المفروضة

صرّح مسئولون حكوميون يابانيون اليوم /الخميس/ بأن طوكيو تنظر في تخفيف ضوابط السفر التي تفرضها على جميع الدول والمناطق استجابةً لتفشي جائحة (كورونا).
بتجنب الرحلات غير الضرورية، وذلك في الوقت الذي أثارت فيه تدابير تشديد الضوابط على الحدود وفرض إجراءات الإغلاق من مخاطر إبقاء اليابان منعزلة.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه قد تم رفع ضوابط السفر الصادرة عن وزارة الخارجية اليابانية، في أواخر مارس الماضي، إلى الدرجة الثانية على مقياس مكون من أربع درجات، وطالبت المواطنين
وتفكر الخارجية اليابانية في تخفيف ضوابط السفر والتي يتم فرضها بسبب عدم الاستقرار السياسي أو غير ذلك من الأسباب، مع
ومن المتوقع أن تخفض الخارجية اليابانية درجة التأهب إلى الدرجة واحد لدول مثل فيتنام وغيرها من الدول التي تشهد عدد قليل من الإصابات. وذلك بحسب المسئولين.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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