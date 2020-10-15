الشرطة الألمانية تعتقل مشتبه به في تجنيد أشخاص لتنظيم داعش

اعتقلت شرطة مدينة "كولون" الألمانية اليوم الخميس، فتى يبلغ من العمر 18 عاما للاشتباه في تجنيده أشخاص لصالح الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.



وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة أعلنت أن المشتبه به ألماني الجنسية، وكان قد تم اعتقاله صباح اليوم للاشتباه فيه

في"عدد من القضايا" التي يدور واقعها حول الدعوة للإنضمام لتنظيم داعش المتطرف.



يذكر أن وسائل إعلامية محلية أفادت بوجود دلائل تدين المشتبه به منها محادثات على مواقع التواصل الإجتماعي.