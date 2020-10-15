رئيس كوريا الجنوبية يتوقع تطوير لقاحات كورونا العام المقبل

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الخميس، إنه يتوقع إنتاج علاج لكوفيد-19 بصورة إيجابية واكتمال تطوير اللقاح بحلول العام المقبل، إذا سارت مراحل تطوير هذه الأدوية الجارية حاليًا بصورة سلسة.
المتخصصة في تطوير اللقاحات المجاورة للعاصمة سول.
وجاء هذا التعليق وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أثناء اجتماعه مع رجال الأعمال والخبراء في زيارة تفقدية إلى شركة "إس كي" للعلوم البيولوجية
تطوير لقاحات وعلاجات للتغلب على أزمة فيروس كورونا، ومن الأخبار السارة أن بلادنا أيضًا حققت إنجازات إلى حد كبير في تطوير اللقاحات والعلاجات، وسط التنافس الحاد في هذا المجال عالميًّا".
وقال مون: "لا بد من
وأكد أن البلاد تنفذ بصورة سلسة خطة لتأمين لقاحات تكفي لـ30 مليون شخص، أي ما يعادل 60% من سكان البلاد.
تقوم بتطوير لقاحات آمنة وفعالة، ومن المقرر أن تبدأ إجراء الاختبارات السريرية الشهر الجاري.
وقال إن شركة "إس كي" للعلوم البيولوجية
وأضاف أن الشركة تنال تقديرًا من المجتمع الدولي لتقنياتها العالية وتتشاور مع شركات عالمية حول إنتاج العلاج.
وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي بتقديم الدعم إلى الشركات التي تقوم بتطوير علاجات ولقاحات كورونا، ومنها شركات " سيلتريون" و"جينيكس" و"الصليب الأخضر"، حتى إذا نحجت الشركات الأجنبية في تطوير هذه الأدوية، وذلك من أجل التطوير الذاتي.
وجدد مون تأكيده على أنه على يقين من أن التكنولوجيا الحيوية الكورية ستتحول إلى أمل واعتزاز لكوريا مثلما كان الحجر الصحي الكوري ضد كوفيد-19.
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