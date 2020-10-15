15 أسيراً سعودياً يصلون إلى قاعدة الملك سلمان الجوية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ دقيقة واحدة

وصل 15 أسيرا سعوديا و4 سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، وذلك ضمن عملية تبادل الأسرى التي انطلقت في وقت سابق الخميس، استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الجزئي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين الشهر الماضي.

وستشمل عملية التبادل التي جرت برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من الصليب الأحمر، والتي يتوقع أن تمتد ليومين، نحو 1081 أسير كانوا محتجزين لدى ميليشيات الحوثي.

واعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تثمينه لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الأممي الخاص، لتنفيذ اتفاق الأسرى، مؤكداً تعامله مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ القانونية الدولية والقيم الإنسانية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية اليمنية للأسرى، عبدالقادر المرتضى، أوضح خلال مؤتمر صحافي، أن الاتفاق الذي تمت على ضوئه عملية تبادل الأسرى اليوم، ستفضي إلى الإفراج عن 681 من قبل الحوثي، مقابل 400 من طرف الشرعية.

وأضاف أن 360 أسيرا وصلوا في وقت سابق اليوم إلى مطار صنعاء، على أن يصل بعد ساعتين أيضا 110 أسرى حوثيين إلى العاصمة اليمنية.

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كما أشار إلى أن 127 أسيرا من الشرعية غادروا مطار صنعاء، بينهم 15 سعوديا وأربعة سودانيين، على أن يغادر لاحقا أيضا 108 آخرون.

إلى ذلك، لفت إلى أن الشرعية ستفرج، غدا الجمعة، عن 150 أسيرا، على أن تتسلم 200 أسير في المقابل.

من جانبه أعلن الصليب الأحمر في اليمن على تويتر، أنه أكمل عملية نقل وإطلاق سراح 484 معتقلا سابقا بين مطارات السعودية وصنعاء وسيئون.

يشار إلى أن عملية التبادل هذه التي انطلقت صباح الخميس، تعد أكبر عملية تبادل للأسرى منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية قبل نحو ست سنوات، في بارقة أمل لآلاف الأهالي والأمهات في اليمن.