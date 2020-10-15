أثينا تتهم أنقرة بتعطيل طائرة وزير خارجيتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 5:01 مساءً

اتهمت اليونان الدولة التركية بتعطيل طائرة وزير خاريجيتها اليوم في العراق وتركها تحلق لمدة 20 دقيقة، قبل الإذن لها بعبور الأجواء التركية

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس للصحافيين: “إنه استفزاز آخر ضمن سلسلة الاستفزازات التركية…آمل ألا يتكرر الحادث في المستقبل”.

وأضاف أن وزارة الخارجية اليونانية تقدمت بشكوى إلى السلطات التركية.

ورفض المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي التلميح بتعطيل طائرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، عمداً لاستفزاز أثينا.

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وقال إن “الطائرة المعنية أقلعت من العراق دون تقديم مسار محدد للطيران. وعندما دخلت الطائرة مجالنا الجوي، طلبنا من السلطات العراقية مسار الرحلة على وجه السرعة، ومضت الرحلة بأمان بعد الحصول عليه”.

وذكر أن تركيا وافقت على طلب يوناني للسماح بطائرة الوزير بالمرور عبر مجالها الجوي في طريقها إلى العراق في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وقال إنه بعد تعطل الطائرة في العراق، أرسلت اليونان طائرة ثانية مُنحت أيضا الإذن بالتحليق في المجال الجوي التركي “برقم تصريح الرحلة نفسه دون أي تأخير”.

وبدورها نفت تركيا الاتهام قائلة، إن الطائرة أقلعت من العراق دون مسار محدد للطيران وسُمح لها بالمرور بعد توضيح هذا المسار.

وتصاعد التوتر بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي، اللذين يخوضان نزاعاً على الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، في ظل مطالبة كل منهما بالسيادة على مناطق بحرية يعتقد أنها غنية بالغاز.