حرب الطرق.. مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث اصطدام سيارتين ضواحي جرسيف!

لقي شابان مصرعهما، صباح اليوم الخميس، في حادث سير خطير، بعد اصطدام سيارتين على مستوى الطريق الوطنية رقم 06، الرابطة بين جرسيف، وتادرت.

وأفادت مصادر محلية أن حادثة السير الخطيرة أدت إلى مصرع شخصين على الفور في عين المكان، فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في المستشفى الإقليمي في جرسيف.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، حيث حلت في عين المكان عناصر الدرك الملكي، ومصالح الوقاية المدنية، فيما تم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، وفتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في بلاغ لها، أن 17 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 2088 آخرين بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1528 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع، الممتد من الـ5 إلى الـ11 من شهر أكتوبر الجاري.