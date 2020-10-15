حقوقيون وسياسيون يتضامنون مع منجب ويحذرون: تواتر المتابعات ضد المنتقدين يؤثر في مصداقية المغرب

بالتزامن مع خوض المؤرخ والحقوقي المعطي منجب إضرابًا عن الطعام، بعد تحريك التحقيق معه بشبهة تبييض الأموال، أطلق حقوقيون، وسياسيون نداء من أجل التضامن معه.

العريضة، التي وقع عليها العشرات من الحقوقيين، والسياسيين من مختلف التوجهات، قالت إن الاتهامات الموجهة إلى منجب يراد منها المس بصورته كحقوقي، وتذكر برسالة الشخصيات الوطنية، عبد الرحمن اليوسفي، ومحمد بن سعيد آيت إيدير، وامحمد بوستة، وشخصيات أخرى، دعت الدولة إلى وقف التضييق على منجب، في نهاية أكتوبر 2015.

وطالب الموقعون على العريضة السلطات بوقف ما وصفوه بالضغوطات على المعطي منجب، وعائلته، واحترام القانون، الذي ينظم العلاقة بين المواطنين، والدولة، مساندين إياه.

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كما دعا الموقعون على العريضة الدولة إلى الانتباه إلى الآثار السلبية، لتواتر المتابعات ضد منتقديها بتهم يصعب استساغتها، على الجو العام الوطني، ومصداقية المغرب دوليا.

وتضم اللائحة الأولية للموقعين على العريضة أزيد من ثمانين شخصا، من بينهم خديجة رياضي، وإسماعيل العلوي، ومحمد الساسي، ومحمد حمداوي، وفؤاد عبد المومني، وحسن بناجح، ومحمد حفيظ، وعبد العزيز أفتاتي، ولطيفة البوحسيني، وعبد العلي حامي الدين، ونور الدين عيوش، وأحمد عصيد، وعبد الله حمودي، ونجيب أقصبي.