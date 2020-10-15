شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تسجل 1666 حالة شفاء من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 15 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 114147 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

Advertisements وكشفت الوزارة، اليوم، عن تسجيل 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1666 حالة شفاء، مشيرة إلى رصد حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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