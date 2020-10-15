وزير الداخلية يصل إلى النجف

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ النجف لؤي الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل في مطار النجف الدولي وزير الداخلية عثمان الغانمي والوفد الأمني المرافق له".

وأوضح المكتب، أن زيارة الغانمي تأتي من أجل "الإشراف الميداني على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بوفاة النبي الأكرم (ص)".

