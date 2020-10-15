الزيتون الأسود... علاج صحيّ ذات فوائد متعددة

وهناك العديد من الأسباب المقنعة التي تدفعك لتضمين الزيتون الأسود على وجه الخصوص في قائمة نظامك الغذائي للحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد الصحية للجسم.
فوائد للقلب والأوعية الدموية:
الزيتون الأسود غني جدا بمضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب وتقاوم أضرار الجذور الحرة التي بدورها تعد سبب رئيسي لمشاكل القلب والأوعية الدموية.
ويمنع الزيتون الأسود أكسدة الكوليسترول وتراكم الدهون في الشرايين مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، ويحتوي على دهون جيدة تعزز زيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم.
يمنع السرطان:
يعزز صحة العين:
ينصح بتناول الزيتون الأسود إن كنت تعاني من مشاكل مثل ضعف البصر، ألم في العين، جفاف الجفون، التهاب الملتحمة وما إلى ذلك، لكونه يحتوي على فيتامين "أ" المفيد لصحة العين.
وهو لا يحسن الرؤية فحسب، بل أثبت أيضا فعاليته في مكافحة المياه الزرقاء وإعتام عدسة العين والتنكس البقعي واضطرابات العين الأخرى المرتبطة بالعمر.
يساعد استهلاك الزيتون الأسود في تعزيز وظائف الجهاز الهضمي لاحتوائه على الألياف، كما
يمنع الإصابة بقرحة والتهاب المعدة، وينشط إفراز هرمونات البنكرياس والصفراء لمنع تشكل
حصوات المرارة.
العناية بالبشرة والشعر:
يحتوي الزيتون الأسود أيضا على جميع العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للعناية بالبشرة ونمو الشعر، بما فيها مضادات الأكسدة التي تمنع شيخوخة وسرطان الجلد.
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