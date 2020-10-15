شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تسجل 1666 حالة شفاء من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 114147 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وكشفت الوزارة، اليوم، عن تسجيل 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1666 حالة شفاء، مشيرة إلى رصد حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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