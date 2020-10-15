سلطت الممثلة إلهام واعزيز الضوء على قصة اختفاء والدتها من جديد، مخبرة الجمهور بأنها لم تتمكن من العثور عليها، إلى حدود الساعة.
وقضت واعزيز 9 سنوات في البحث عن والدتها، التي اختفت بشكل مفاجئ، عام 2011، ولم تنجح جميع محاولاتها في العثور عليها إلى حدود الساعة.
وبعدما تحدثت عن قصة والدتها أكثر من مرة لوسائل الإعلام، تلقت واعزيز أسئلة عن الموضوع من طرف جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى الرد عليها في تدوينة، توضح فيها أنها لم تصل بعد إلى مبتغاها في العثور على والدتها.
وكتبت إلهام واعزيز على أنسنغرام: “لي كيسولني على الأم ديالي واش رجعات، راه للأسف باقي ما لقيتها”.
واختفت والدة واعزيز، بعدما غادرت منزل شقيقتها، مفضلة عدم المبيت عندها، كون ابنتها إلهام كانت تنتظرها، دون أن يظهر لها أثر بعد ذلك، وهي الواقعة، التي أفجعت واعزيز، ولا تزال.
كانت هذه تفاصيل خبر 9 سنوات مضت على اختفائها.. إلهام واعزيز تواصل رحلة البحث عن والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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