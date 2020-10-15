طنجة.. مستخدم يهدد بالانتحار في مقر شركة تدبير خدمة الركن في مواقف السيارات

هدد مستخدم في شركة لتدبير خدمة الركن في مواقف السيارات في طنجة، بعد زوال اليوم، بالانتحار من مقر الشركة الموجودة في إقامة الفصول الأربعة، بسبب عدم توصله بأجرته لمدة سنة.
وكشف المحتج أنه طالب إدارة الشركة، حيث يعمل، مرارا بمستحقاته، لكنها لم تستجب لمطلبه، وفي كل مرة تتماطل.
وأضاف المحتج نفسه أنه يعيل أسرته، ولا يستطيع تحمل المصاريف اليومية، في ظل تأخر استلامه لمستحقاته مقابل عمله في الشركة المذكورة لمدة سنة.
يذكر أن عناصر الأمن، والوقاية المدنية تمكنت من ثني المحتج المذكور عن رمي نفسه من نافذة مقر الشركة.
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