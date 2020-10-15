عبد الوهاب الدكالي يجري عملية جراحية

أجرى عميد الأغنية المغربية، عبد الوهاب الدكالي، في الصباح الباكر من اليوم الخميس، عملية جراحية، في الدارالبيضاء.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن الدكالي خضع لتدخل جراحي على مستوى عينه، في إحدى المصحات الخاصة في الدارالبيضاء.

وكان الفنان عبد الوهاب الدكالي، قبل العملية، يحضر للعودة إلى الساحة الفنية بقوة بألبوم يتضمن قطعا متنوعة، بعد أغنية “إن بعد العسر يسرا”، التي زامن توقيت صدورها فترة الإغلاق في المغرب.

وصرح عبد الوهاب الدكالي، في حديثة لـ”اليوم24″، أنه يحضر لألبوم من 4 قطع متنوعة، منها العاطفية، والصوفية، واثنان منها أنجزت بدعم وزارة الثقافة.