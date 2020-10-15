فتح 202 مسجد في وجه المصلين لأداء صلاة الجمعة في عمالة طنجة موزعة على هذه المناطق

قررت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية في عمالة طنجة أصيلة فتح 202 مسجد في وجه المصلين لأداء صلاة الجمعة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن 202 مسجد تتوزع على 47 مسجدا في مقاطعة بني مكادة، و45 مسجدا في مقاطعة طنجة المدينة، و31 مسجدا في الشرف مغوغة، و16 مسجدا في الشرف السواني، و11 مسجدا في بوخالف، و10 مساجد في جماعة الاثنين سيدي اليماني، و9 مساجد في الخلوة، و7 مساجد في مدينة أصيلة، و6 في كل من العوامة، والمنزلة، و4 في كل من جماعتي المنزلة، ودار الشاوي، و3 في كل من الساحل الشمالي، وأقواس برييش.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عودة إقامة صلاة الجمعة، بعد توقيفها منذ أزيد من سبعة أشهر.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أصدرته، الثلاثاء الماضي، إنه تقرر الرفع من عدد المساجد المفتوحة إلى 10 آلاف مسجد، وإقامة صلاة الجمعة فيها، بالإضافة إلى الصلوات الخمس، ابتداء من يوم غد الجمعة.

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وأوضحت الوزارة نفسها أنها ستقوم بما يلزم لإنجاح العملية، ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة، حيث سيراعى في المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة الاحترازات الصحية نفسها، المرعية في المساجد، التي سبق فتحها للصلوات الخمس. كما سيراعى تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني، والمحلي.

وكانت الوزارة قد اتخذت قرارت إغلاق المساجد في شهر مارس، بسبب الجائحة، قبل أن تعود إلى فتحها، قبل شهرين، مع الاقتصار على عدد محدود من المساجد، وعدم إقامة صلاة الجمعة.

مطلب فتح المساجد أمام صلاة الجمعة، كانت قد رفعته عدد من الهيآت، والشخصيات الأكاديمية، والعملية.